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«Зенит» — «Ростов»: Мантуан сравнял счёт в матче, реализовав пенальти

«Зенит» — «Ростов»: Мантуан сравнял счёт в матче, реализовав пенальти
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В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Зенит» и «Ростов». Игра проводится на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 54'     1:1 Мантуан – 65'     2:1 Артур – 85'    

На 54-й минуте Роналдо вывел южан вперёд. На 65-й минуте Густаво Мантуан сравнял счёт с пенальти.

После 29 туров чемпионата России «Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место. «Ростов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 43 очка и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится московское «Динамо» (56).

Отметим, что в нынешнем сезоне эти команды уже встречались в очной игре. Они сыграли в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Ростов» и «Зенит» поделили очки, сыграв вничью со счётом 1:1.

Таблица РПЛ
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