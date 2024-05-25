Максим Глушенков отдал 16-ю голевую передачу в нынешнем сезоне РПЛ

В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Безбородов. Матч начался в 16:30 мск. На момент написания новости счёт в матче – 1:2. Голевую передачу во второй результативной атаке «Локомотива» отдал нападающий Максим Глушенков. Эта голевая передача стала для него 16-й в этом сезоне РПЛ,

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.