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Максим Глушенков отдал 16-ю голевую передачу в нынешнем сезоне РПЛ

Максим Глушенков отдал 16-ю голевую передачу в нынешнем сезоне РПЛ
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В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Безбородов. Матч начался в 16:30 мск. На момент написания новости счёт в матче – 1:2. Голевую передачу во второй результативной атаке «Локомотива» отдал нападающий Максим Глушенков. Эта голевая передача стала для него 16-й в этом сезоне РПЛ,

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Миранчук – 8'     0:2 Карпукас – 66'     1:2 Лисакович – 76'     1:3 Сулейманов – 88'    

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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