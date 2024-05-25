ЦСКА уверенно обыграл «Урал» в матче 30-го тура РПЛ

Сегодня, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева одержали уверенную победу — 2:0.

На 40-й минуте чилийский игрок московского ЦСКА вывел свою команду вперёд. Автором результативной передачи стал бразилец Келлвен. Спустя две минуты нападающий Тамерлан Мусаев удвоил преимущество армейцев. Отметим, что на 67-й минуте голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил 11-метровый удар.

После этой победы в активе ЦСКА стало 48 очков. Красно-синие расположились на шестом месте. «Урал» с 30 очками опустился на 14-е место и сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.