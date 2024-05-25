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«Краснодар» — «Динамо»: команды ушли на перерыв без забитых мячей

В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Краснодар» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости в матче перерыв, счёт не открыт — 0:0.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

За тур до завершения Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» имеет в своём активе 53 очка и занимает третье место после 29 проведённых матчей. «Динамо» после аналогичного количества игр заработало 56 очков и возглавляет турнирную таблицу.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «быки» обыграли динамовцев со счётом 3:1.