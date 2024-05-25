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Рубин — Сочи, результат матча 25 мая 2024, счёт 1:1, 30-й тур РПЛ-2023/2024

«Рубин» сыграл вничью с «Сочи» в матче 30-го тура РПЛ
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Сегодня, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Рубин» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Даку – 22'     1:1 Гуарирапа – 87'    

Автором единственного гола у казанцев стал нападающий Мирлинд Даку. Гости ответили точным ударом Гуарирапы.

После 30 туров чемпионата России «Рубин» набрал 42 очка и занял восьмое место. «Сочи» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 24 очка и расположился на последней, 16-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии казанский клуб обыграл «Сочи» со счётом 2:0. Голами отметились Руслан Безруков и Мирлинд Даку.

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