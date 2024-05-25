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«Балтика» — «Локомотив»: хозяева сравняли счёт на 37-й минуте, но гол был отменён

«Балтика» — «Локомотив»: хозяева сравняли счёт на 37-й минуте, но гол был отменён
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В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Безбородов. Матч начался в 16:30 мск. На момент написания новости счёт в матче – 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Миранчук – 8'     0:2 Карпукас – 66'     1:2 Лисакович – 76'     1:3 Сулейманов – 88'    

«Балтика» сравняла счёт на 37-й минуте усилиями нападающего Анхело Энрикеса, но гол был отменён после просмотра VAR.

После 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Балтика» имеет в своём активе 26 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. «Локомотив» после аналогичного количества игр заработал 50 очков и располагается на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались ранее в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии железнодорожники обыграли калининградцев со счётом 3:2.

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