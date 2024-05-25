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«Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород» поделили очки в матче 30-го тура РПЛ

Завершился матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Матч завершился со счётом 1:1.

На 58-й минуте матча хозяева вышли вперёд: забил нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре с передачи Владислава Шитова. На 77-й минуте матча нападающий «Пари НН» Зе Турбо сравнял счёт, забив ударом из-за штрафной площади соперника

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Пари НН» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0.

Таким образом, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Крылья Советов» заняли девятое место, набрав 41 очко за 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» с 30 очками занял 13-е место и сыграет стыковые матчи за право остаться в РПЛ на следующий сезон.