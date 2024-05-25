Силкин: с «Краснодаром» «Динамо» играет в свою игру и знает, чего хочет

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре бело-голубых в чемпионском матче с «Краснодаром» в первом тайме последнего тура в сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» не показывает атакующей игры, потому что «Краснодар» очень активно играет дома, что было ожидаемо. Поэтому динамовцы ждут своего шанса. У команды же был неплохой подход, но его не реализовали. У «Динамо» есть тренерский штаб, который что-то подскажет ребятам в перерыве. Динамовцы играют в свою игру и знают, чего они хотят», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Судьба чемпионского звания решается в двух матчах 30-го тура РПЛ — «Краснодар» — «Динамо» в Краснодаре и «Зенит» — «Ростов» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубым для финиша на первом месте необходимы собственная победа и поражение «Динамо», «быки» станут чемпионами только при своей победе и потере очков петербуржцами, бело-голубым для получения золотых медалей достаточно не проиграть самим. После первого тайма в обоих матчах счёт 0:0.