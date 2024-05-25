ЦСКА — «Урал»: Игорь Акинфеев отразил 11-метровый удар

В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются московский ЦСКА и «Урал». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости идёт 72-я минута, счёт 2:0 в пользу хозяев.

На 67-й минуте голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил 11-метровый удар.

После 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА имеет в своём активе 45 очков и занимает шестое место. «Урал» после аналогичного количества проведённых игр заработал 30 очков и располагается на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались ранее в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Урал» неожиданно обыграл ЦСКА со счётом 2:1.