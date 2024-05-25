Коутиньо может вернуться в бразильский «Васко да Гама» — источник

31-летний полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Аль-Духаиль», перейдёт в «Васко да Гама», сообщает журналист Сесар Луис Мерло в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, бразилец разорвал контракт с катарским клубом и ведёт переговоры с южноамериканским клубом. «Васко да Гама» уже ведёт переговоры с «Астон Виллой».

Коутиньо является воспитанником этого бразильского клуба. На протяжении карьеры бразилец выступал за такие клубы, как «Интер», «Эспаньол», «Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария». За эти годы полузащитник суммарно выиграл с разными командами 11 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА и Копа Америка.

В нынешнем сезоне Коутиньо провёл за «Аль-Духаиль» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с катарским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.