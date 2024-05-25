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Хави рассказал, будет ли он отказываться от оставшейся части зарплаты в «Барселоне»

Хави рассказал, будет ли он отказываться от оставшейся части зарплаты в «Барселоне»
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о том, будет ли он отказываться от оставшейся части зарплаты, которая ему полагается от каталонской команды.

«Откажусь ли я от оставшейся части зарплаты? Да, я уже отвечал на этот вопрос раньше и буду держать своё слово», — приводит слова Хави Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, вчера, 24 мая, пресс-служба каталонского клуба объявила об увольнении Хави с поста главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона. При этом испанец имел контракт с сине-гранатовыми до лета 2025 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение уволить Хави из-за всё более растущих требований специалиста по усилению состава команды, а также после публичного заявления испанского специалиста о сложности подобного усиления ввиду тяжёлого финансового положения сине-гранатовых.

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