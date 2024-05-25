Форвард «Зенита» Кассьерра — лучший бомбардир РПЛ сезона-2023/2024

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Форвард сине-бело-голубых забил 21 гол.

Второе место в списке лучших бомбардиров занял нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин с 15 забитыми мячами. На третьей строчке Джон Кордоба из «Краснодара», также, с 15 голами.

Действующее трудовое соглашение Кассьерры с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

После 30 сыгранных туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял итоговое первое место в таблице РПЛ, став чемпионом в шестой раз подряд.