«Зенит» — «Ростов»: Артур вывел хозяев вперёд в концовке второго тайма

В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Зенит» и «Ростов». Игра проводится на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 54-й минуте Роналдо вывел южан вперёд. На 65-й минуте Густаво Мантуан сравнял счёт с пенальти. На 85-й минуте Артур вывел сине-бело-голубых вперёд.

После 29 туров чемпионата России «Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место. «Ростов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 43 очка и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится московское «Динамо» (56).

Отметим, что в нынешнем сезоне эти команды уже встречались в очной игре. Они сыграли в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Ростов» и «Зенит» поделили очки, сыграв вничью со счётом 1:1.