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«Краснодар» — «Динамо»: гол Кордобы был отменён из-за офсайда

«Краснодар» — «Динамо»: гол Кордобы был отменён из-за офсайда
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В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Краснодар» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

Фото: Скриншот трансляции «Матч ТВ»

На 32-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вывел свою команду вперёд, однако после просмотра VAR мяч был отменён.

За тур до завершения Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» имеет в своём активе 53 очка и занимает третье место после 29 проведённых матчей. «Динамо» после аналогичного количества игр заработало 56 очков и возглавляет турнирную таблицу.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «быки» обыграли динамовцев со счётом 3:1.

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