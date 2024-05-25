Арбитр Федотов оценил решение дать пенальти «Зениту» в матче с «Ростовом»

Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался о решении дать пенальти «Зениту» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча проходит в эти минуты, счёт равный — 1:1.

«Если бы даже Сако не сыграл рукой, то назначили бы пенальти за руку Глебова. Момент для арбитра сложный, ему игроки «Ростова» перекрывали эпизод. Всё нормально, пенальти в ворота «Ростова» назначен правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Игра проводится на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. На 65-й минуте игрок хозяев Густаво Мантуан сравнял счёт, реализовав пенальти.