Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил решение дать пенальти «Зениту» в матче с «Ростовом»

Арбитр Федотов оценил решение дать пенальти «Зениту» в матче с «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался о решении дать пенальти «Зениту» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча проходит в эти минуты, счёт равный — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 54'     1:1 Мантуан – 65'     2:1 Артур – 85'    

«Если бы даже Сако не сыграл рукой, то назначили бы пенальти за руку Глебова. Момент для арбитра сложный, ему игроки «Ростова» перекрывали эпизод. Всё нормально, пенальти в ворота «Ростова» назначен правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Игра проводится на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. На 65-й минуте игрок хозяев Густаво Мантуан сравнял счёт, реализовав пенальти.

Материалы по теме
«Зенит» – ЧЕМПИОН! Невероятная развязка РПЛ! LIVE
Live
«Зенит» – ЧЕМПИОН! Невероятная развязка РПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android