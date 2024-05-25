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Локомотив — Балтика 3:1, результат матча 30-го тура РПЛ, 25 мая 2024

«Локомотив» обыграл «Балтику» в матче последнего тура РПЛ
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Завершился матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Миранчук – 8'     0:2 Карпукас – 66'     1:2 Лисакович – 76'     1:3 Сулейманов – 88'    

Гости вышли вперёд на восьмой минуте матча: забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук после передачи пяткой нападающего красно-зелёных Тимура Сулейманова.

На 66-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас, поразивший ворота соперника с передачи пяткой нападающего железнодорожников Максима Глушенкова. Через 10 минут нападающий «Балтики» Виталий Лисакович реализовал пенальти. На 88-й минуте матча Тимур Сулейманов забил третий мяч гостей с передачи полузащитника «Локомотива» Дмитрий Баринова.

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял четвёртое место, набрав 53 очка за 30 матчей. «Балтика» после аналогичного количества матчей заняла 15-е место и опускается в Первую лигу.

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