«Оренбург» сыграл в безголевую ничью со «Спартаком» в последнем туре РПЛ

Закончился матч последнего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Оренбург» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Лунев. Матч закончился ничьей со счетом 0:0. Итоговый свисток прозвучал в 16:30 по мск.

Игроки обеих команд не смогли отличиться голами в этом матче.

По окончании чемпионата России «Оренбург» набрал 31 очко и занял 12 место. «Спартак» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и расположился на пятой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Спартак» и «Оренбург» сыграли со счётом 3:2.