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Тен Хаг: Слот соответствует философии «Ливерпуля»

Тен Хаг: Слот соответствует философии «Ливерпуля»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал назначение нидерландского специалиста Арне Слота в «Ливерпуль».

«Его назначение положительно сказывается для тренеров из Нидерландов. И Арне Слот также подходит «Ливерпулю» благодаря своей философии. Юрген Клопп и Пепейн Лейндерс создали прочную основу.

Слот оказался в более выгодных условиях, чем я, когда перешёл в «Манчестер Юнайтед» из Нидерландов — с точки зрения структуры клуба, с точки зрения баланса в команде», — приводит слова тен Хага Mirror.

45-летний Арне Слот находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.

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