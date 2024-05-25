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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: «горожане» уступают 0:2 после первого тайма

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: «горожане» уступают 0:2 после первого тайма
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В эти минуты проходит финальный матч Кубка Англии, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проводится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Эндрю Мэдли. Матч начался в 17:00 по московскому времени. После первого тайма счёт 2:0 в пользу «Манчестер Юнайтед». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Англии . Финал
25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 30'     0:2 Майну – 39'     1:2 Доку – 87'    

В составе манкунианцев голами в первом тайме отметились Алехандро Гарначо и Кобби Майну.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» встречались в финале данного соревнования в минувшем году. В том противостоянии «горожане» одержали победу со счётом 2:1. Голами отметились Илкай Гюндоган, оформивший дубль, а также Бруну Фернандеш, успешно реализовавший 11-метровый удар.

В нынешнем сезоне АПЛ команды встречались дважды. В первом круге «Манчестер Сити» победил со счётом 3:0, во втором — со счётом 3:1.

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