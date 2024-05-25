«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: «горожане» уступают 0:2 после первого тайма

В эти минуты проходит финальный матч Кубка Англии, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проводится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Эндрю Мэдли. Матч начался в 17:00 по московскому времени. После первого тайма счёт 2:0 в пользу «Манчестер Юнайтед». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе манкунианцев голами в первом тайме отметились Алехандро Гарначо и Кобби Майну.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» встречались в финале данного соревнования в минувшем году. В том противостоянии «горожане» одержали победу со счётом 2:1. Голами отметились Илкай Гюндоган, оформивший дубль, а также Бруну Фернандеш, успешно реализовавший 11-метровый удар.

В нынешнем сезоне АПЛ команды встречались дважды. В первом круге «Манчестер Сити» победил со счётом 3:0, во втором — со счётом 3:1.