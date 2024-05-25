И. Федотов объяснил, почему судья не дал пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему судья Сергей Карасёв не поставил пенальти в ворота «Краснодара» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». После первого тайма счёт — 0:0. Напомним, мяч попал в руку полузащитника «быков» Александра Черникова в штрафной площади.

«Рука Черникова в естественном положении и прижата к телу, поэтому судья правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Судьба чемпионского звания решается в двух матчах 30-го тура РПЛ — «Краснодар» — «Динамо» в Краснодаре и «Зенит» — «Ростов» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубым для финиша на первом месте необходимы собственная победа и поражение «Динамо», «быки» станут чемпионами только при своей победе и потере очков петербуржцами, бело-голубым для получения золотых медалей достаточно не проиграть самим. После первого тайма в обоих матчах счёт 0:0.