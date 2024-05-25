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И. Федотов объяснил, почему судья не дал пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Динамо»

И. Федотов объяснил, почему судья не дал пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Динамо»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему судья Сергей Карасёв не поставил пенальти в ворота «Краснодара» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». После первого тайма счёт — 0:0. Напомним, мяч попал в руку полузащитника «быков» Александра Черникова в штрафной площади.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 88'

«Рука Черникова в естественном положении и прижата к телу, поэтому судья правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Судьба чемпионского звания решается в двух матчах 30-го тура РПЛ — «Краснодар» — «Динамо» в Краснодаре и «Зенит» — «Ростов» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубым для финиша на первом месте необходимы собственная победа и поражение «Динамо», «быки» станут чемпионами только при своей победе и потере очков петербуржцами, бело-голубым для получения золотых медалей достаточно не проиграть самим. После первого тайма в обоих матчах счёт 0:0.

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