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Ширер: руководство «Манчестер Юнайтед» неуважительно относится к тен Хагу

Ширер: руководство «Манчестер Юнайтед» неуважительно относится к тен Хагу
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Лучший бомбардир в истории АПЛ и футбольный эксперт Алан Ширер высказался об отношении руководства «Манчестер Юнайтед» к своему тренеру Эрику тен Хагу.

«Думаю, что к нему отнеслись неуважительно. Я думаю, что это было неправильно, это молчание о нём оглушительно со стороны владельцев, у которых такой замечательный бизнес, которые блестяще разбираются в бизнесе и которые, по-видимому, назначили всех лучших специалистов на разные должности, но никто не сказал ни слова о своей работе», — сказал Ширер в эфире BBC 5Live.

Напомним, ранее появлялась информация, что тен Хаг будет уволен из «Манчестер Юнайтед» после финала Кубка Англии, который проходит в эти минуты. На момент написания новости манкунианцы выигрывают со счётом 2:0.

Кубок Англии . Финал
25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 30'     0:2 Майну – 39'    
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