Ширер: руководство «Манчестер Юнайтед» неуважительно относится к тен Хагу

Лучший бомбардир в истории АПЛ и футбольный эксперт Алан Ширер высказался об отношении руководства «Манчестер Юнайтед» к своему тренеру Эрику тен Хагу.

«Думаю, что к нему отнеслись неуважительно. Я думаю, что это было неправильно, это молчание о нём оглушительно со стороны владельцев, у которых такой замечательный бизнес, которые блестяще разбираются в бизнесе и которые, по-видимому, назначили всех лучших специалистов на разные должности, но никто не сказал ни слова о своей работе», — сказал Ширер в эфире BBC 5Live.

Напомним, ранее появлялась информация, что тен Хаг будет уволен из «Манчестер Юнайтед» после финала Кубка Англии, который проходит в эти минуты. На момент написания новости манкунианцы выигрывают со счётом 2:0.