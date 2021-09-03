ЦСКА ведёт переговоры с «Миланом» о трансфере Кастильехо

ЦСКА ведёт переговоры по аренде 26-летнего испанского полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо, сообщает Eurostavka. По информации источника, игроку уже делают российскую визу, приезд футболиста в Москву запланирован на 7 сентября — это последний день трансферного окна в Российской Премьер-Лиге.



Самуэль Кастильехо перешёл в «Милан» из «Вильярреала» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 21,3 млн. В прошлом сезоне Кастильехо провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Самуэля Кастильехо в € 8 млн.



После шести туров московский ЦСКА, набрав девять очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Новость по теме Константин Марадишвили перешёл из ЦСКА в «Локомотив»