«Челси» начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов с «Зенитом»

«Челси» на официальном сайте объявил о начале продажи билетов на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча состоится 14 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Продажа билетов будет осуществляться в два этапа. С 3 по 8 сентября их смогут приобрести владельцы абонементов, а затем — все желающие.

Примечательно, что ранее появись слухи о возможном переносе матча на нейтральное поле. Матч могли перенести из-за строгих коронавирусных ограничений, введённых в Великобритании. Но, судя по всему, встреча пройдёт в Лондоне, как изначально и планировалось.

Из-за ограничений «Зенит» вызвал легионеров из своих сборных. В питерском клубе опасаются, что Малком, Клаудиньо и Вильмар Барриос не смогут пройти необходимый карантин, из-за чего им грозит пропуск матча с «Челси». Бразильские футболисты уже вернулись в расположение команды, а Барриос остался в сборной Колумбии.