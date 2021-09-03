«Челси» начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов с «Зенитом»

«Челси» на официальном сайте объявил о начале продажи билетов на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча состоится 14 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Продажа билетов будет осуществляться в два этапа. С 3 по 8 сентября их смогут приобрести владельцы абонементов, а затем — все желающие.
Примечательно, что ранее появись слухи о возможном переносе матча на нейтральное поле. Матч могли перенести из-за строгих коронавирусных ограничений, введённых в Великобритании. Но, судя по всему, встреча пройдёт в Лондоне, как изначально и планировалось.
Из-за ограничений «Зенит» вызвал легионеров из своих сборных. В питерском клубе опасаются, что Малком, Клаудиньо и Вильмар Барриос не смогут пройти необходимый карантин, из-за чего им грозит пропуск матча с «Челси». Бразильские футболисты уже вернулись в расположение команды, а Барриос остался в сборной Колумбии.
- 3 сентября 2021
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