Дмитрий Баринов: Кипр — добротный и сильный соперник

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра. Встреча состоится завтра, 4 сентября. Она будет проходить в Никосии.

Ранее сборная России в квалификации ЧМ-2022 сыграла вничью с Хорватией (0:0).

«Забыли предыдущую игру, приехали сюда побеждать. Вы говорите, что Кипр не сильная команда? По нам, это добротный и сильный соперник.

Джикия сказал в прошлый раз, что у нас не будет одного капитана, будет несколько капитанов. Кто им будет завтра — вы увидите. Готов ли я лично к роли капитана? Конечно, готов.

Обилие карточек? Возможно, не успеваю, но у меня такая позиция на поле, что нужно быть агрессивным. Может быть, это одна из причин. Буду работать над этим, — цитирует Баринова «Матч ТВ».