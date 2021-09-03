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Дмитрий Баринов: Кипр — добротный и сильный соперник

Дмитрий Баринов: Кипр — добротный и сильный соперник
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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра. Встреча состоится завтра, 4 сентября. Она будет проходить в Никосии.

Ранее сборная России в квалификации ЧМ-2022 сыграла вничью с Хорватией (0:0).

«Забыли предыдущую игру, приехали сюда побеждать. Вы говорите, что Кипр не сильная команда? По нам, это добротный и сильный соперник.

Джикия сказал в прошлый раз, что у нас не будет одного капитана, будет несколько капитанов. Кто им будет завтра — вы увидите. Готов ли я лично к роли капитана? Конечно, готов.

Обилие карточек? Возможно, не успеваю, но у меня такая позиция на поле, что нужно быть агрессивным. Может быть, это одна из причин. Буду работать над этим, — цитирует Баринова «Матч ТВ».

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