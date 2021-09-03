Молодёжная сборная России назвала стартовый состав на матч с Испанией

Сегодня, 3 сентября, молодёжная сборная России проведёт матч квалификации Евро-2023 со сборной Испании. Встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Франсиско де ла Эра» в Альмендралехо.

Тренерский штаб сборной России определился со стартовым составом на матч.

Россия: Будачёв, Литвинов, Прохин, Хотулёв, Хлусевич, Боженов, Умяров, Игнатов, Марадишвили, Карапузов, Агаларов.

Сборные России и Испании ещё не провели ни одного матча в квалификации турнира. Команды попали в группу C.

Помимо них, здесь сыграют Мальта, Словакия, Литва и Северная Ирландия.

Прямые путёвки на турнир получат победители групп. Также на турнир смогут попасть лучшие команды из числа тех, которые займут вторые места в группах.