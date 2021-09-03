Молодёжная сборная России назвала стартовый состав на матч с Испанией
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Сегодня, 3 сентября, молодёжная сборная России проведёт матч квалификации Евро-2023 со сборной Испании. Встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Франсиско де ла Эра» в Альмендралехо.
Тренерский штаб сборной России определился со стартовым составом на матч.
Россия: Будачёв, Литвинов, Прохин, Хотулёв, Хлусевич, Боженов, Умяров, Игнатов, Марадишвили, Карапузов, Агаларов.
Сборные России и Испании ещё не провели ни одного матча в квалификации турнира. Команды попали в группу C.
Помимо них, здесь сыграют Мальта, Словакия, Литва и Северная Ирландия.
Прямые путёвки на турнир получат победители групп. Также на турнир смогут попасть лучшие команды из числа тех, которые займут вторые места в группах.
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