Пьянич рассказал о возможном переходе в «Ювентус» и пояснил, почему выбрал «Бешикташ»

31-летний боснийский полузащитник каталонской «Барселоны» Миралем Пьянич, перешедший на правах аренды в «Бешикташ», отреагировал на слухи, которые связывали его с возвращением в «Ювентус», а также рассказал, что побудило его выбрать турецкий клуб.

«Возможный переход в «Ювентус»? Да, такая возможность действительно была, но для многих команд подписания в это трансферное окно были сложноосуществимы из-за их финансового состояния.

Почему я согласился на переход в «Бешикташ» со снижением зарплаты? Потому что я люблю футбол и не мог смириться с тем игровым временем, которое мне давалось в прошлом году», — цитирует Пьянича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Пьянич принял участие в 30 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2024 года.