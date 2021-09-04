Смолов — в стартовом составе сборной России на матч с Кипром, Баринов — капитан

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Кипром.
Россия: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников, Ерохин, Баринов, Головин, Миранчук, Черышев, Смолов.
Запасные: Лунёв, Дюпин, Зобнин, Сутормин, Осипенко, Жемалетдинов, Бакаев, Мухин, Кузяев, Тюкавин, Захарян, Заболотный.
Кипр: Неофитос, Артиматас, Иоанну, Каро, Кастанос, Кателарис, Лоизу, Панайотиу, Папулис, Питтас, Псалтис.
Запасные: Авраам, Христофи, Панайи, Антониадес, Гогич, Деметрис, Захариу, Илиа, Иоанну, Кирияку, Русиас, Ционис.
Сегодня, 4 сентября, состоится встреча сборных Кипра и России. Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года пройдёт на стадионе ГСП в Никосии (Кипр). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кипр — Россия. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на Первом канале.
Матч обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом. Ассистенты — Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. В роли резервного рефери выступит Сесар Сото. За VAR будет отвечать Хосе Санчес.
Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).
- 4 сентября 2021
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