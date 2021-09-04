Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов: киприоты точно заставили понервничать

Фёдор Смолов: киприоты точно заставили понервничать
Комментарии

Форвард сборной России Фёдор Смолов подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра. Встреча, проходившая в Никосии, закончилась со счётом 2:0 в пользу россиян. Смолов сделал две результативные передачи.

«Самое важное — это победа. Очень рад вернуться в сборную. Киприоты точно заставили понервничать. Но мы играли на выезде. Они пошли вперёд, поскольку хотели отыграться. Если бы мы забили второй мяч в концовке, то это успокоило бы игру. Главный тренер в перерыве говорил, что нужно добавить, играть более агрессивно. Ну и забивать», — сказал Смолов пресс-службе сборной России.

Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Кипр (4) — на последнем, шестом месте.

Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).

Новость по теме
Василий Уткин: дёрганая и плохая игра сборной на Кипре говорит о стадии развития команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021