Фёдор Смолов: киприоты точно заставили понервничать

Форвард сборной России Фёдор Смолов подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра. Встреча, проходившая в Никосии, закончилась со счётом 2:0 в пользу россиян. Смолов сделал две результативные передачи.

«Самое важное — это победа. Очень рад вернуться в сборную. Киприоты точно заставили понервничать. Но мы играли на выезде. Они пошли вперёд, поскольку хотели отыграться. Если бы мы забили второй мяч в концовке, то это успокоило бы игру. Главный тренер в перерыве говорил, что нужно добавить, играть более агрессивно. Ну и забивать», — сказал Смолов пресс-службе сборной России.

Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Кипр (4) — на последнем, шестом месте.



Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).