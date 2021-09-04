Василий Уткин: дёрганая и плохая игра сборной на Кипре говорит о стадии развития команды

Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2022. Сборная России обыграла в гостях Кипр со счётом 2:0.

«Дёрганая и — да, плохая! — игра сборной на Кипре говорит о стадии развития, на которой команда находится. Это неудивительно.

Результат означает, что сборная делает шаг вперёд. Это первое поражение Кипра дома; до сих пор там наши соперники не выигрывали. Это означает шаг вперёд по турниру.

Я доволен. А игру с утреца ещё раз посмотрю», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Кипр (4) — на последнем, шестом месте.



Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).