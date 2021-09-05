Германия — Армения: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 5 сентября, состоится матч 5-го тура квалификации ЧМ-2022 в группе J. Сборная Германии будет принимать Армению. Встреча пройдёт в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия — Армения.

Соперников будет обслуживать бригада арбитров из Шотландии. Главный судья — Уильям Коллам. Помогать ему будут ассистенты Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный арбитр — Кевин Кланси.

Сборная Армении возглавляет турнирную таблицу группы J, набрав 10 очков в четырёх матчах. Сборная Германии пока находится на 2-м месте в турнирной таблице. Немцы в четырёх матчах набрали девять очков.

Прямые путёвки в финальную стадию ЧМ-2022 получит победитель группы. Вторая команда сыграет в стыковых матчах.