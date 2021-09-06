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Сборная Уругвая в матче с шестью голами обыграла Боливию в отборе ЧМ-2022

Сборная Уругвая в матче с шестью голами обыграла Боливию в отборе ЧМ-2022
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Завершился очередной матч отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Уругвая встретилась с национальной командой Боливии. Матч состоялся в Монтевидео на стадионе «Кампеон дель Сиглио» и завершился победой сборной Уругвая со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Хиорхьян де Арраскаета и ещё по разу забивали Федерико Вальверде, Агустин Альварес. За Боливию дважды отличился Марсело Морено.

На данный момент сборная Уругвая занимает четвертое место в турнирной таблице группы, набрав 12 очков. Сборная Боливии, в свою очередь, находится на восьмом месте, записав на свой счёт 6 очков.
В следующем туре национальная команда Уругвая встретится с Эквадором. Сборная Боливии, в свою очередь, сыграет с Аргентиной. Оба матча пройдут 10 сентября.

В другом матче сборная Парагвая сыграла вничью с Колумбией со счётом 1:1. Чили в большинстве расписал мировую с Эквадором (0:0).

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 6-й тур
06 сентября 2021, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Окончен
4 : 2
Боливия
1:0 Арраскаета – 15'   2:0 Вальверде – 31'   3:0 Альварес – 47'   3:1 Морено – 59'   4:1 Арраскаета – 67' (пен)   4:2 Морено – 84' (пен)
ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 6-й тур
06 сентября 2021, понедельник. 01:00 МСК
Парагвай
Окончен
1 : 1
Колумбия
1:0 Санабрия – 40'   1:1 Куадрадо – 53' (пен)
Комментарии
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