Сборная Уругвая в матче с шестью голами обыграла Боливию в отборе ЧМ-2022

Завершился очередной матч отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Уругвая встретилась с национальной командой Боливии. Матч состоялся в Монтевидео на стадионе «Кампеон дель Сиглио» и завершился победой сборной Уругвая со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Хиорхьян де Арраскаета и ещё по разу забивали Федерико Вальверде, Агустин Альварес. За Боливию дважды отличился Марсело Морено.

На данный момент сборная Уругвая занимает четвертое место в турнирной таблице группы, набрав 12 очков. Сборная Боливии, в свою очередь, находится на восьмом месте, записав на свой счёт 6 очков.

В следующем туре национальная команда Уругвая встретится с Эквадором. Сборная Боливии, в свою очередь, сыграет с Аргентиной. Оба матча пройдут 10 сентября.

В другом матче сборная Парагвая сыграла вничью с Колумбией со счётом 1:1. Чили в большинстве расписал мировую с Эквадором (0:0).