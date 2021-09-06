Сборная Уругвая в матче с шестью голами обыграла Боливию в отборе ЧМ-2022

Завершился очередной матч отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Уругвая встретилась с национальной командой Боливии. Матч состоялся в Монтевидео на стадионе «Кампеон дель Сиглио» и завершился победой сборной Уругвая со счётом 4:2.
В составе победителей дубль оформил Хиорхьян де Арраскаета и ещё по разу забивали Федерико Вальверде, Агустин Альварес. За Боливию дважды отличился Марсело Морено.
На данный момент сборная Уругвая занимает четвертое место в турнирной таблице группы, набрав 12 очков. Сборная Боливии, в свою очередь, находится на восьмом месте, записав на свой счёт 6 очков.
В следующем туре национальная команда Уругвая встретится с Эквадором. Сборная Боливии, в свою очередь, сыграет с Аргентиной. Оба матча пройдут 10 сентября.
В другом матче сборная Парагвая сыграла вничью с Колумбией со счётом 1:1. Чили в большинстве расписал мировую с Эквадором (0:0).
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