Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УАФ показала доказательства, что Шевченко звали на разговор о продлении контракта

УАФ показала доказательства, что Шевченко звали на разговор о продлении контракта
Комментарии

Украинская ассоциация футбола показала доказательство, что они приглашали Андрея Шевченко на разговор о продлении контракта.

Также в документе, который был показан в эфире программы «Великий футбол», говорится, что в июне 2020 года УАФ принял решение, что после Евро-2020 состоится встреча с тренерским штабом Шевченко, где обсудят продление контракта с 3 августа 2021 года до 30 декабря 2022 года.

30 июля Андрею Шевченко направили письмо с приглашением на переговоры о продлении контракта, который должны были состояться 2 августа.

Скриншот из эфира программы «Великий футбол»

Скриншот из эфира программы «Великий футбол»

Скриншот из эфира программы «Великий футбол»

Скриншот из эфира программы «Великий футбол»

Напомним, Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что он не собирался уходить из команды, однако, глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта.

После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.

Новость по теме
Шевченко: мы не собирались уходить из сборной. Сказали, что хотим продлить контракт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021