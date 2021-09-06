УАФ показала доказательства, что Шевченко звали на разговор о продлении контракта

Украинская ассоциация футбола показала доказательство, что они приглашали Андрея Шевченко на разговор о продлении контракта.

Также в документе, который был показан в эфире программы «Великий футбол», говорится, что в июне 2020 года УАФ принял решение, что после Евро-2020 состоится встреча с тренерским штабом Шевченко, где обсудят продление контракта с 3 августа 2021 года до 30 декабря 2022 года.

30 июля Андрею Шевченко направили письмо с приглашением на переговоры о продлении контракта, который должны были состояться 2 августа.

Скриншот из эфира программы «Великий футбол»

Скриншот из эфира программы «Великий футбол»

Напомним, Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что он не собирался уходить из команды, однако, глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта.

После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.