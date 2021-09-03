Шевченко: мы не собирались уходить из сборной. Сказали, что хотим продлить контракт

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал об уходе из национальной команды.
«Это были прекрасные 5 лет. Я получил огромное удовольствие. Мы были как одно целое. Была очень важна атмосфера, что царила в сборной. Все месседжи, что хотели, мы доносили.
Самый важный, наверное, вопрос о том, почему я и моя команда не продолжили работу с национальной командой. После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой. По приезде в Киев я встретился с президентом Павелко, где ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился ещё раз с ним на финале чемпионата Европы — разговора о пролонгации не было. 10 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае не говорил о том, что ухожу, только объявил всем, что мой контракт закончился.
Почему мы собрали именно сегодня пресс-конференцию? Потому что я ждал, когда мои помощники освободятся и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считал правильным, что они тоже должны участвовать в этой пресс-конференции. Мы не собирались уходить из сборной. Мы сказали, что хотим пролонгировать контракт», — приводит слова Шевченко ua.tribuna.com.
- 3 сентября 2021
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