Экс-игрок «Краснодара» Куэва забил победный мяч за Перу в матче с Венесуэлой

В отборочном матче к чемпионату мира – 2022 сборная Перу дома обыграла национальную команду Венесуэлы со счётом 1:0.
Единственный мяч на 35-й минуте забил экс-полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва. Следующий матч перуанцы проведут на выезде с командой Бразилии, а Венесуэла в гостях сыграет с Парагваем. Обе встречи пройдут 10 сентября.
После восьми туров сборная Перу с 8 очками занимает седьмое место, а Венесуэла, имея в активе четыре очка, располагается на последней, 10-й строчке в турнирной таблице Южной Америки.
Куэва выступал за «Краснодар» в 2018 году, откуда затем перешёл в бразильский «Сантос». После этого 29-летний футболист ездил в аренду в мексиканский клуб «Пачука», а также в турецкий «Малатьяспор». В январе Куэва перешёл в команду из Саудовской Аравии «Аль-Фатех».
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