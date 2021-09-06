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«Атлетико» представил третий комплект формы на сезон-2021/2022. Он посвящён стадиону

«Атлетико» представил третий комплект формы на сезон-2021/2022. Он посвящён стадиону
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«Атлетико» представил третий комплект формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2021/2022.

Футболка выполнена в голубом цвете, а круглый вырез и рукава украшены красно-белым узором. Расцветка и дизайн данной экипировки — это дань уважения стадиону «Висенте Кальдерон», который был домашней ареной мадридского «Атлетико» с 1966 по 2017 год.

Фото можно посмотреть на странице «Атлетико» в «Твиттере».

Мадридский «Атлетико» в трех матчах набрал 7 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. В следующем туре чемпионата Испании подопечные Диего Симеоне сыграют на выезде с «Эспаньолом». Встреча состоится 12 сентября. Напомним, в прошлом сезоне «Атлетико» стал чемпионом Испании.

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