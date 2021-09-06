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Тренер сборной Польши: между Левандовским и остальной командой большая разница в уровне

Тренер сборной Польши: между Левандовским и остальной командой большая разница в уровне
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Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Англии высказался о роли нападающего «Баварии» Роберта Левандовского в сборной.

«Мы хотим соревноваться с лучшими, но знаем, что не достигли такого уровня, как сборная Англии. Если они теряют футболиста, у них в запасе остаётся ещё несколько игроков того же уровне на эту позицию. У нас есть только Роберт. Как тренер, я должен говорить и думать о команде, но правда в том, что между Робертом и остальными игроками сборной Польши большая разница в уровне. Роберт понимает, что он лидер, он любит свою страну. Он знает, что в сборной ему нужно сделать в пять-шесть раз больше, чем в «Баварии», — приводит слова Соузы Daily Mail.

Матч отбора ЧМ-2022 Польша — Англия состоится 8 сентября.

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