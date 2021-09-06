Лукаку и Куртуа уехали из сборной и не сыграют с Беларусью

Ряд бельгийцев получили отдых и уехали из расположения сборной. В их числе Ромелу Лукаку, Тибо Куртуа, Ян Вертонген и Тома Мёнье, сообщается в «твиттере» национальной команды. Таким образом, все четверо пропустят гостевой матч с Беларусью в матче квалификации ЧМ-2022, который состоится 8 сентября.
Напомним, вчера бельгийцы на своём поле уверенно переиграли Чехию со счётом 3:0. Сборная Беларуси проиграла Уэльсу в драматичном матче со счётом 2:3, хотя к середине второго тайма выигрывала 2:1.
Бельгийцы единолично возглавляют таблицу группы E. Подопечные Роберто Мартинеса набрали 13 очков в пяти матчах. Их ближайшими преследователями являются чехи, у которых семь очков. Беларусь в своём активе имеет три очка после четырёх встреч и находится на четвёртом месте.
- 6 сентября 2021
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