Гончаренко: поборется ли Ильин с Кордобой? Не стоит обольщаться дублем «Рубину»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал победу в товарищеском матче с «Рубином» (3:1), в котором Владимир Ильин оформил дубль.
«Длительная пауза — 16 дней, нам нужен был игровой тонус, как и «Рубину». Важна была игровая практика, мы её приобрели. Было очень хорошее движение, открытая игра. Было достаточно моментов у наших ворот, и мы много создали. Понятно, что стараешься дать практику основным игрокам, а затем их поберечь. Те футболисты, которые меньше играют, как Ильин и Шапи, получили по 90 минут, чтобы они были в хорошем ритме. Достаточно полезный спарринг для нас.
Сможет ли Ильин побороться с Кордобой за место в основе? Мы, конечно, довольны, что у нас есть два нападающих, на которых можно рассчитывать, но надо понимать, что нам сегодня противостояли защитники не те, которые играют в чемпионате. Этим тоже обольщаться нельзя, хотя Володя оказывался в нужном месте всегда. Он молодец, забил два гола, но вы понимаете, против кого он играл», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Краснодара».
- 6 сентября 2021
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