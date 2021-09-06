Карпин поспорил с журналистом на пресс-конференции перед матчем с Мальтой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции накануне матча со сборной Мальты вступил в спор с журналистом, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Журналист: Почему функциональное состояние такое плохое и будет ли хуже в октябре, когда у игроков будет больше матчей?

Карпин: Здесь надо смотреть, что понимать под усталостью, говоря, что будет хуже в октябре. С чего вы это взяли?

Журналист: Будет больше матчей.

Карпин: Окей, больше матчей. Думаете усталость, это когда много матчей? Вы сейчас выйдите на поле – сколько вы продержитесь, пять-десять минут?

Журналист: Ну, как-то так.

Карпин: Меня на три минуты хватит, вас хватит на мало. Почему? Ответьте сами на этот вопрос.

Журналист: Потому что мы не готовы?

Карпин: Ну всё, выводы делайте сами.