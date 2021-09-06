Карпин поспорил с журналистом на пресс-конференции перед матчем с Мальтой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции накануне матча со сборной Мальты вступил в спор с журналистом, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Журналист: Почему функциональное состояние такое плохое и будет ли хуже в октябре, когда у игроков будет больше матчей?
Карпин: Здесь надо смотреть, что понимать под усталостью, говоря, что будет хуже в октябре. С чего вы это взяли?
Журналист: Будет больше матчей.
Карпин: Окей, больше матчей. Думаете усталость, это когда много матчей? Вы сейчас выйдите на поле – сколько вы продержитесь, пять-десять минут?
Журналист: Ну, как-то так.
Карпин: Меня на три минуты хватит, вас хватит на мало. Почему? Ответьте сами на этот вопрос.
Журналист: Потому что мы не готовы?
Карпин: Ну всё, выводы делайте сами.
- 6 сентября 2021
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