Россия — Мальта: матч 7 сентября покажет РЕН ТВ, время начала — 21:45 мск

7 сентября сборная России проведёт очередной матч в квалификации чемпионата мира 2022 года. В 6-м туре группы H россияне сыграют со сборной Мальты. Матч Россия — Мальта пройдёт на «Открытие Арене» в Москве.
Отборочный турнир чемпионата мира — 2022 по футболу для сборной России пока складывается довольно удачно. Российская команда занимает первое место в турнирной таблице своей группы, набрав 10 очков. Столько же очков у сборной Хорватии, но хорваты отстают от россиян по дополнительным показателям. Сборная Мальты набрала четыре очка в пяти матчах и занимает пятое место в группе.
Телеканал РЕН ТВ покажет игру в прямом эфире. Начало матча Россия — Мальта 7 сентября 2021-го в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.
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