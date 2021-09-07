Акинфеев: Мухин – одно из лучших приобретений ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил новичков армейской команды – Чидера Эджуке и Максима Мухина.

«Мы с первых дней подружились с Максимом Мухиным. Сразу сказал ему: «Если кто-то будет обижать, то говори мне». Мухин — отличный парень: не только как футболист, но и как человек. Одно из лучших приобретений ЦСКА за последнее время. Дай Бог, чтобы он прогрессировал: пускай у него всё получается.

Что касается стычки Мухина и Бериши в игре с «Ахматом», я посмотрел на нашу команду, которая видит, как развивается конфликтная ситуация — они просто отвернулись и разошлись — мне было не так важно, получу жёлтую карточку или нет, но я решил прибежать. Хотел показать, что за этого пацана можно и уши поотрывать. Тем более знаем провокации со стороны Бериши. Судьи не реагируют особо, поэтому зло берёт. Мухин понял, что у него есть папа в команде.

Эджуке притёрся к Премьер-Лиге: понял, как нужно действовать. Алексей Владимирович Березуцкий постоянно проводит с ним беседы. Краем уха слышу, как тренер требует от Чиди не передерживать мяч и играть в пас. В штрафной он безусловно может финтить, но по ходу атаки должен быстро избавляться от мяча.

Думаю, в определённый момент Чиди и сам понял, что передерживает мяч. Например, когда по восемь человек обыгрывает поперёк поля… Но самое интересное, что, когда он это делает, трибуны взрываются с криками: «Ах, как классно!». Польза-то какая от этого? Толку, что он набегался и устал? Если только для Instat (смёется). Всё это шутки, конечно.

Стоит отметить, с подсказками тренера он заиграл совершенно по-другому. Это совершенно другой Эджуке, чем был пять-шесть месяцев назад», — сказал Акинфеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».