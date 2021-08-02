Рангник требовал вернуть Мухина в «Локомотив». Игрок отказался уходить из ЦСКА

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник хотел вернуть Максима Мухина в «Локомотив». Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.
«Рангник был очень недоволен тем, что «Локомотив» потерял Мухина и требовал его возвращения в клуб», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Мухин и ЦСКА наотрез отказались обсуждать такой вариант.
Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией. Позже стало известно о его переходе в московский ЦСКА.
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