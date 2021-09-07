«В любой другой команде его не было бы давно». Акинфеев – о травматичности Дзагоева

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу частых травм полузащитника армейцев Алана Дзагоева.
«Мотивация Алана Дзагоева — новый контракт с клубом. Зная, что Алан часто травмируется, при этом подписать новый контракт… Так, наверное, не поступил бы ни один клуб. В любой другой команде его не было бы давно. В ЦСКА нашли точки соприкосновения: футболист и клуб поняли друг друга и пошли навстречу — это большой шаг.
Что касается игры, Алан готовится по специальной программе, чтобы не было лишней нагрузки. Даже выработан специальный план, по которому футболист 60-70 минут сыграет стабильно хорошо. Алану могу пожелать лишь здоровья! Пускай будет 60-70 минут такого Дзагоева, чем условные пять-десять. Думаю, в таком случае все будут довольны.
Что нового привнёс тренер по физподготовке Морганс? Я почти не соприкасаюсь с ним: всего лишь 20-25 минут разминки. Точно могу сказать, что тренер поменял ментальность упражнений: раньше все бегали хмурые, а сейчас они хоть и делают почти то же самое, но при этом добавились разнообразные игры. Это раскрепощает. От ребят ни разу не слышал, что Морганс их достал (смеётся). На сборах он грамотно варьирует нагрузки: тренировки расписаны в хорошем качестве.
С ним ведь успели поработать Гончаренко, Олич и Березуцкий, но никто не жаловался, что он делает что-то не то», — сказал Акинфеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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