Билялетдинов: с Кипром сил не особо хватило. Хочется, чтобы Мальте забили хотя бы три гола

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта.
«Сборная России начнёт прессинговать с первых минут. Должны забрать мяч под контроль, но вопрос в том, насколько хватит силёнок. С Кипром не особо хватило. Надеюсь, будут внесены коррективы и мы будем доминировать на протяжении всего матча. У нас, к сожалению, есть потери, но это шанс для других футболистов проявить себя.
Хотелось бы, чтобы сегодня забили хотя бы три гола, а дальше видно будет. Но суть не в этом. Определяющие игры будут в октябре, возможно, ключевой матч с Хорватией — в ноябре. Сейчас Мальту надо обыгрывать. Нужна победа для уверенности.
Пока рано говорить о сборной Карпина, они работали всего неделю. Я примерно знаю, что хочет Валерий Георгиевич. Однако цельную картину пока тяжело получить ввиду количества времени. Но очевидно, что игра на европейскую манеру: надо и атаковать, и обороняться.
Смолов в качестве капитана представляется только положительно. Ему пора. Мы играли вместе: парень с достаточно устойчивой психикой. Но команда конкретно не выбрала одного капитана. Может, это какое-то тестирование. Мы не забываем про тех же Джикию, Баринова, Гильерме. Есть определённые лидеры в каждой линии. Вот сейчас лидерство досталось нападающему, если он будет капитаном, конечно», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится сегодня, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).
- 7 сентября 2021
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