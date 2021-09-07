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Малком резко отреагировал на недопуск игроков из красных зон до матчей Лиги чемпионов

Малком резко отреагировал на недопуск игроков из красных зон до матчей Лиги чемпионов
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Форвард «Зенита» Малком прокомментировал недопуск игроков, побывавших в красных зонах, до матчей Лиги чемпионов в Великобритании.

«Я, как и все, сейчас очень обеспокоен ситуацией, складывающейся вокруг игроков из Бразилии, в преддверии старта Лиги чемпионов. Мы фактически отлучены от футбола и лишены возможности помочь своим командам в решении их турнирных задач. Это касается и сборной, и клубов. И это ненормальная ситуация. И никто ни клубам, ни федерациям, ни игрокам, ни болельщикам не может ничего толком объяснить. Мы хотим играть и помогать своей команде в Лиге чемпионов — клубу, с которым у нас трудовой контракт. Ждём скорейшего разрешения вопроса», — сказал Малком в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Правительство Британии внесло в красный список страны, где особенно сложная ситуация с коронавирусом. В перечне есть страны из Африки, Азии и Европы, но больше всего государств — из Южной Америки. Согласно правилам, все прибывающие в Великобританию из красных зон должны в обязательном порядке пройти 10-дневный карантин.

Ранее Малком и Клаудиньо прилетели в расположение сборной Бразилии для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022, но «Зенит» потребовал, чтобы игроки вернулись в Санкт-Петербург. В «Зените» подсчитали, что позднее возвращение игроков в Санкт-Петербург приведёт к тому, что они не смогут отбыть обязательный карантин перед поездкой в Лондон. Бразильская федерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации. Также федерация потребовала наказать «Зенит» за эти действия.

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