Россия — Мальта: Смолов забил гол после ошибки защитника

Нападающий сборной России Фёдор Смолов забил быстрый гол в матче с Мальтой.
На 10-й минуте россияне накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной. Защитник сделал слишком слабую передачу назад, а Фёдор в подкате протолкнул мяч мимо голкипера.
Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве (Россия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Мальта.
Главным арбитром встречи назначен турецкий судья Али Палабыйык. Ассистенты — Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. В роли резервного рефери выступает Ясар Угурлу. За VAR отвечают Абдулкадир Битиген и его ассистент Мете Калкаван.
Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0). Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте.
- 7 сентября 2021
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