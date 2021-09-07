Галактионов: после двух матчей говорить об Агаларове в основной сборной безосновательно

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов после матча отборочного турнира Евро-2023 с Мальтой (6:0) поделился мнением о нападающем «Уфы» Гамиде Агаларове. Напомним, форвард оформил дубль в этой встрече.
«Давайте не будем говорить, что Агаларов спустя один сбор с молодёжкой может попасть в обойму основной национальной команды. Каждый игрок должен пройти этап молодёжной сборной: получить квалификацию и дать результат. После двух игр говорить о первой команде безосновательно.
Мы акцентировали внимание на быстрый гол. Видели, что, если сборная Мальты ввязывается в тяжёлую игру, у них есть шансы для реализации. Сборная России оперативно решила намеченную задачу», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 7 сентября 2021
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