Галактионов прокомментировал разгромную победу молодёжной сборной России в матче с Мальтой

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2023 с национальной командой Мальты (6:0).
«Доволен сегодняшней игрой. После поражения от Испании было важно восстановить команду как в физическом, так и психологическом плане. Изначально готовили две игровые медали под Испанию и Мальту: сегодня играли агрессивно: именно так, как планировали. Ожидали тяжёлой игры, но самое главное, что мы сами действовали здорово. На поле была мысль, которую мы нарабатывали на тренировках», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
В первом матче отборочного турнира сборная России проиграла национальной команде Испании со счётом 1:4, а Мальта разгромила Северную Ирландию (4:1). Соперниками команд по группе 3 являются также сборные Словакии и Литвы.
- 7 сентября 2021
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