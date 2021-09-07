Смолов забил за сборную России впервые за два года

Нападающий сборной России Фёдор Смолов, забивший быстрый гол в матче с Мальтой, отличился за национальную команду впервые за два года.

Последний раз за сборную Смолов забивал 8 июня 2019 года — тогда он сделал дубль в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино (9:0). Всего Смолов забил за национальную команду 15 голов в 41 встрече.

Встреча Россия — Мальта проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве (Россия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.



Главным арбитром встречи назначен турецкий судья Али Палабыйык. Ассистенты — Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. В роли резервного рефери выступает Ясар Угурлу. За VAR отвечают Абдулкадир Битиген и его ассистент Мете Калкаван.



Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0). Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте.