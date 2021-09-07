Россия — Мальта: Бакаев реализовал пенальти

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев реализовал пенальти в матче с Мальтой.
На 84-й минуте Бакаев с пенальти технично пробил низом, голкипер не угадал и завалился в противоположную сторону.
Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве (Россия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Мальта.
Главным арбитром встречи назначен турецкий судья Али Палабыйык. Ассистенты — Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. В роли резервного рефери выступает Ясар Угурлу. За VAR отвечают Абдулкадир Битиген и его ассистент Мете Калкаван.
Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0). Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте.
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